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LLADRO リヤドロ「踊る少女」
商品番号 B95654834496
商品名

LLADRO リヤドロ「踊る少女」
ブランド名 リヤドロ
特別価格 税込 3,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LLADROリヤドロ「踊る少女」購入はかなり前になりますが自宅の飾り棚に大切に飾っておいた物で傷みはありません高さ約30.5cm奥行約11cm幅約18cm共箱はありませんので、慎重に梱包して発送いたします。
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