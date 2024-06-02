ワイン6本用木箱　Barbaresco

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イタリア Barbarescoバルバレスコ ワイン6本用木箱 ロック留め具付き新宿伊勢丹で木箱入りBarbarescoを購入いたしました。素敵な木箱だったのでしまっておりました。インテリアにも良い木箱です。蓋つきロック付きの愛らしい木箱です。サイズ：約52cmx32.5cmxH11cm状態等につきましては画像にてご確認をお願いいたします。自宅保管の為素人保管ですので、神経質な方・完璧を求める方はお控えくださいませ。どうぞ、よろしくお願いいたします。【DIYD.I.Y.】