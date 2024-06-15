アンティーク　ブロンズ製　置物　マッチホルダー　輸入雑貨　ポルカパリジェンヌ

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ご覧頂きありがとうございます。必ず、プロフィール欄をお読みになってからお取引して頂くようお願い致します。【サイズ】（約）幅220×奥行150×高さ230ミリ【コンディション】アンティークの風合いを損なうようなダメージはありません。＊新品以外のものは全てあくまで中古品となります。ご理解ある方のみ、お取引ください。完璧を求める方はご遠慮願います。＊汚れ・キズ等、サイズ・多少の日焼け他、見落とし等あるかもしれませんので、詳細画像でご確認ください。誤差はご了承ください。＊商品画像をよくご確認してご検討頂くようお願い致します。＊状態はあくまでも主観となりますので、神経質な方のお取引はご遠慮ください。＊発送時、時間やお日にちに指定があれば、出来るだけ対応させていただきますので、ご希望があればお申し付けください。指定等、無き場合は最短にて発送いたします。 【R050912-01A 80】種類...フィギュリン素材...その他テイスト...アンティーク・クラシック