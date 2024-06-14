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ＪＵＮＫＹＳＴＹＬＥ　ＵＫサドル　４０ｍｍベルト　ジャンキースタイル
商品番号 W32848618236
商品名

ＪＵＮＫＹＳＴＹＬＥ　ＵＫサドル　４０ｍｍベルト　ジャンキースタイル
ブランド名 Wvital
特別価格 税込 3,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジャンキースタイルで購入したベルトになります。サイズ　323ヶ月間、週一程度使用していましたが、サイズが小さく一回り大きいのを購入したので、出品致しました。内側にデニムの色が着いていますが、比較的綺麗な状態です。値下げ不可。即購入可。
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