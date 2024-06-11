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LOUIS VUITTON ルイ・ヴィトン ダミエ ベルト
商品番号 K52467800516
商品名

LOUIS VUITTON ルイ・ヴィトン ダミエ ベルト
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 10,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材...本革カラー...ブラウンアクセスありがとうございますこちらの商品はルイ・ヴィトンダミエのベルトになります○状態USED○ダミエ○長さバックル~約1m○破れ擦れ等ございません○綺麗な状態かと思います○バックル部分は生活傷程度です○真贋鑑定済よろしくお願いします
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