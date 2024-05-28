オットー OTTO トラッカーキャップ ハーレー BECK ビンテージ 山田レン ...

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フォロワー様限定値下げ。フォロワー様は200円OFFとさせていただきます。格安価格のため、価格交渉不可。数が極端に少ない希少なワッペンを使用していますので、ほんの少量しか作れませんので早い者勝ちとなります！ラスト一つ！深く被れるハイタイプ。オットーOTTOトラッカーキャップハーレーダビッドソンワッペンBECKビンテージカスタムヴィンテージ古着の世界では革ジャンで有名なBECK、ハーレーパーツではグリップが有名です。ヴィンテージワッペンを使用していますので、数に限りはございます。フリーサイズ(通常モデルより頭周りが2cmほど大きい希少なモデルをベースに使用しています。56-60cmまで対応OTTO担当者によると62cmまで対応)1個での価格となりますのでお間違え無いように。※送料込みの価格となります。ネコポス(コンパクトに梱包しての発送となります)での発送となります。#✔︎1977#BlackSmithVintage#ハーレーダビッドソン#ファイヤーパターン#HarleyDavidson#ビンテージハーレー#ヴィンテージハーレー#ナンバーワン#STP#BELLHELMETS#ベルヘルメット#buco#bates#ブコ#ベイツ#ショベルヘッド#パンヘッド#ナックルヘッド#トライアンフ#アイアンスポーツ#サイドバルブ#ローラーマガジン#ヘルズエンジェルス#タトゥースタジオヤマダ#tattoostudioyamada#ヤマダレン#山田レン#オモシーチャンネル#トラッカーキャップ#メッシュキャップ#アメカジ#BECK#ライダースジャケット#VIBES#野村周平#長瀬智也