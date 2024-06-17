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新品未使用 ポーター シーン 110-02928 二つ折り財布 レザーウォレット
商品番号 P97263282413
商品名

新品未使用 ポーター シーン 110-02928 二つ折り財布 レザーウォレット
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 8,096 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PORTERより、SHEENWALLETになります♪(´▽｀)●状態新品未使用タグ付きとなります。●品番110-02928●サイズ縦約9cm、横約11cm●仕様札入れ×2、ポケット×3、カードポケット×8●カラーブラック●柄・デザインワンポイントロゴプレート●素材表地：牛ステア(コンビネーション鞣し)裏地：ポリエステルジャカード(裏面：アクリルコーティング)●付属品専用収納BOX●商品説明艶やかで上品なレザーを用いた小物のシリーズ『SHEEN/シーン』の二つ折り財布。こちらは小銭入れを無くし、お札とカード収納に特化した設計なので、重量を抑えて持ち運べるのが魅力。年齢問わずお使いいただけるため、ギフトとしてもオススメです。キャッシュレス時代にも便利かと思われます！ご購入前にプロフィールをご確認頂き個人保管という事をご理解の上検討よろしくお願いします(´▽`)▶︎その他PORTER商品はタグをチェック！　#jstoreのPORTER一覧
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