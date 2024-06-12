新品・未使用✨ポールスミス Paul Smith 二つ折り財布 マルチストライプ

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他にも多数出品しております(^^)#いっちゃん♡スピードSHOPのメンズ一覧#いっちゃんスピードSHOPのバッグ、財布一覧スピード発送で皆様に喜んでいただいております♪おかげさまで他サイト合わせまして1900件以上も『良かった』評価をいただいております(^^)ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーPaulSmith【ポールスミス】マルチストライプ 二つ折り財布です♪内側はマルチストライプでお洒落なデザインですが、外側はシンプルなので普段使いからビジネスシーンにも幅広くご利用いただける財布です(^^)○ブランドPaulSmith/ポールスミス○定価¥24,800（税込）○品番AUPC4833W761A○アイテム財布小銭入れ付きブランドロゴ PAULSMITH4833メンズBLACKマルチカラーストライプ並行輸入品 ゴールド イタリア イタリア製 ItalyCALFleatherプレゼント○サイズタテ：10cmヨコ：11cmマチ：2cm平置き実寸。着画はお断りいたします○ポケットの数札入れ×1、小銭入れ×1、カード入れ×4、内側オープンポケット×2、オープン開閉○付属品メーカー純正BOX・ブランドシール○状態新品・未使用品です(^^)○カラーブラック 黒ゴールド 金マルチカラー○素材レザー 本革カーフレザー○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください※モニター環境によっては色味が異なる場合がございます。その点をご理解頂いた上で購入いただけますようお願いします。