HERMES（エルメス）　ポケットチーフ（50cm×50cm）

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商品詳細
スーツ用のエルメスのポケットチーフです。大丸京都店で数年前に購入しました。とても美しい柄です。夫が一度着用しました。家で手洗い（デリケート用洗剤）、アイロンをかけております。素材…シルクサイズ…50cm×50cm
http://narcologia.ru/goods/moped523468.html
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