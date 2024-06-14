HERMES（エルメス）　ポケットチーフ（50cm×50cm）

スーツ用のエルメスのポケットチーフです。大丸京都店で数年前に購入しました。とても美しい柄です。夫が一度着用しました。家で手洗い（デリケート用洗剤）、アイロンをかけております。素材…シルクサイズ…50cm×50cm



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