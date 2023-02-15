Maison Margiela ループベルト　フリーサイズ

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ご覧頂きありがとうございます。メゾンマルジェラのベルトです。サイズを選びませんので、プレゼントなどにもいかがでしょうか。◆サイズ横幅3センチ長さ140センチ◆状態金具の所が少し塗料が剥がれていますが，それ以外は目立った傷みなく綺麗です。 ◆付属品専用お箱布袋白布ブランドカードと封筒◆お取引について気になる点などお気軽にコメントください♪当方、お渡ししたお品物に責任を持ちます。✔️検品は丁寧且つ誠実に、出品は伝わり易い記載と撮影を心掛けておりますが、万が一【記載にない欠損】など、何かお気付きの点ございましたら【評価前に】ご連絡下さい。【返品返金】・【返品なし一部返金】など、購入者様のご意向に添い真摯に対応致します。✔️注意深く査定しておりますが、万が一コピー品であった場合は【評価後でも返品対応】致します。✔️バッグなどの梱包はよほど型崩れが心配される物以外宅配袋などに入れてお送りします。✔️まれに連絡なしに発送方法を変更（送料当方負担）する場合がございます。カラー···ブラック