希少80s SANTA CRUZ サンタクルーズ USA製オリジナル ビンテージ

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございますm(__)mコンビニ/ATM決済野方は必ず、購入前にコメントをお願いします。コメントなしで購入の場合、お取引はしません。キャンセルさせて頂きます。肩幅43cm着丈63cm袖17cm身幅43cm状態こちらはヴィンテージ商品のため1点ものです。交換・修理はいたしかねます。またヴィンテージ商品につき、どちらの商品にもシミ・ダメージ・使用感が多少ございます。このようなヴィンテージ商品の性質を十分ご理解いただいた上で、ご注文くださいますようお願いいたします。商品状態につきましては詳細にお伝えするよう努めておりますが、細かな点の表記には限りがございます。また、画像につきましても、実商品の色味に近しいものを掲載するよう心がけておりますが屋内での撮影のため、多少の誤差が生じる場合がございます。どうかご理解いただけますようお願いいたします。
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