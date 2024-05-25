新品未使用本物ミラショーンmilaschon本革レザーベルト旅行メンズスーツ黒

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商品詳細
【商品の説明】K02ブランド・メーカー:ミラショーン milaschon商品名：新品未使用本物ミラショーンmilaschon本革レザーベルト旅行メンズレディーススーツビジネス日本製黒ブラックサイズ：約全長104cmウエスト90cm-95cmベルト幅3cm＊素人寸法のため多少の誤差はお許し下さい色:ブラック 画像参考素材：本革レザー生産国 日本製付属品:なしミラショーン正規店で購入しました。間違いなく本物ですのでご安心下さい。正規品【商品の状態】新品未使用タグ付き使用状況:購入後ぜんぜん使用していませんので全体的に綺麗な状態です。そこまで目立つ傷や汚れなどありません。(画像でご確認下さい。)＊個人基準のため参考までにお願いします。
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