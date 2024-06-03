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ロサンゼルス・エンゼルス　9FIFTY　ブラック＆ホワイト　スナップバック
商品番号 S78426831443
商品名

ロサンゼルス・エンゼルス　9FIFTY　ブラック＆ホワイト　スナップバック
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 4,469 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LAAngels大谷翔平●サイズ：56.8-62.5cm(スナップバック式)●素材：ポリエステル製●カラー：ブラック(ボディ)＆ホワイト(ロゴ)＆グレー(つば裏)◆単品値下げ不可2点セット購入→合計価格から2000円引き3点セット購入→合計価格から3000円引きこれら以外の値引きは不可とさせていただきます。ヤンキース　パドレス　ドジャース------◆梱包・発送方法について◆当商品は安心のらくらくメルカリ便発送です。ゆとりある60サイズ箱にキャップを潰さず梱包し宅急便でお届けします。コンビニ受取り設定が可能なゆうゆうメルカリ便(ゆうパック)に切り替えることも可能です。ご希望があれば購入前にお申し付けください。
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