★オフホワイト Tシャツ 丸首 OFF ブラック メンズ ロゴ バックプリント

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【OFFWHIE】オフホワイトOMAA027E20JER006メンズロゴTシャツ【素材】コットン100%【サイズ】■XLサイズ/肩幅50.5cm、身幅60cm、着丈78cm、袖丈25cm※サイズは手作業で測定致しております。個体差もございますので多少の誤差はご容赦下さい。状態等、お写真にてご確認お願い致します。一度人の手に渡ったものなので神経質な方の購入はお避け下さい。お写真にて写しきれてない場合もあります。専門知識がない為、記載内容に誤りがある場合がございます。⚠︎気になる方はご購入前に状態の確認、ご質問などお願い致します。