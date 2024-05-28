正規良品 カルティエ アルディロン ロング2Cバックルリバーシブルベルト 黒×茶

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数年前カルティエ直営店にて購入しました☆Cartier名作！「アルディロンロング2Cバックルリバーシブルレザーベルト」☆ラージエンブレムロゴメンズビジネス○スーツジュエリーを思わせるカルティエ独特の美しいラインと輝きは「誰が見ても一目で格別の高級感と美しさを演出」まるで名刀のような鋭い輝きは一目で目を惹くと事間違えなし!定番、シンプルならではのコーディネート全体をワンランク以上格上げしてくれる気品と上品な雰囲気☆サイズ調節可能！ワンタッチでバックル取り外し可能なリバーシブルモデル！男女兼用でご愛用頂けます◎＜カラー「バックルプラチナフィニッシュシルバー」『ベルトブラック×ダークブラウン』＞《サイズ全長:約93㎝最初のホールまで約73cm:最後のホールまで約81cm幅:約3㎝（調節可能）「バックル約6×4.3cm」》状態傷や汚れありバックルの金属に小さな傷とホール部分の茶色側が少し割れています。【付属品特になし】