ブラックアイパッチ ニューエラコラボキャップ

ブラックアイパッチとニューエラのコラボキャップになります。こちらは、LHP池袋店で購入しております。1度着用したものの、似合わなかったため、出品致します。値下げは対応しません。#ブラックアイパッチ#ニューエラ#キャップ



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