ダイヤモンドパイソン ウォレット 長財布 ヴィンテージ 蛇革 バイカー

25年ほど前に知人がオーダーメイドで製作してもらったダイヤモンドパイソンのウォレット(長財布)になります。最初は真っ白でしたが経年変化で現在のような色になりました。デニムのポケットに入れてバイクに乗られていたので、少しインディゴの色が着いています。主観になりますが、かなりいい雰囲気になってきてると思います。(人によって感じ方には差がありますのでご了承ください)写真でご確認下さい。オススメです！！☆サイズ：縦約19cm横約10cm厚み約2.5cm(コンチョ含む)素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。☆状態：気に入って着用しておりましたので色あせ、スレ、汚れなどの使用感はあります。大きな損傷等はありません。写真でご確認下さい。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。神経質な方はご購入なさらないようにお願いいたします。柄・デザイン···その他財布形···長財布カラー···ゴールド



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