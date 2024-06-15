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激レア　Patrick Ewing パトリックユーイングNBA Tシャツ　USA
商品番号 W20059155743
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激レア　Patrick Ewing パトリックユーイングNBA Tシャツ　USA
ブランド名 Wvital
特別価格 税込 5,462 円
在庫状況 あり

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商品詳細

いつもご覧いただきありがとうございます・:*+.OldClothes#RIWAです。◇コメント無し.即購入OK!　　◇フォロー割実施中フォローしていただいた方は300円割引させていただきます。上記に加え.まとめ買いで合計からさらに200円引きです♩購入前にコメントにて「フォロー割」「まとめ買い割」とお知らせくださいませ☺︎【サイズ】タグ表記　L着丈：69肩幅:53袖丈:19身幅：55【商品説明】数十年前にアメリカで購入したものです。とても希少アイテムなので好きな方は是非！【状態】両肩、フロントのプリント部分に色褪せがあります。写真をご確認ください。【ご注意】※古着にご理解のない方、神経質な方はご購入をお控えください。※出品している商品につきまして、コメント等で交渉中の場合でも即購入してくださる方を優先させていただきます。※梱包の際に圧縮袋を使用させていただく場合があります。その際、しわが目立つことがあるかもしれませんがご理解をお願いします。※トラブル防止のため購入前に必ずプロフィールをご覧ください。
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