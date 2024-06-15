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商品詳細
▪️ブランド:RRL▪️サイズ表記:L肩幅:54cm身幅:59cm袖丈:22cm着丈:66cm※採寸は手作業による計測となりますので、 若干の誤差がある場合がございます。▪️状態:多少の使用感はございますが目立ったダメージはございません。▪️一言コメントダブルアールエルのロゴTシャツです！ベージュ色の三つ星タグは珍しい☆☆☆23/09
http://narcologia.ru/goods/reinforcement997999.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei867071.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate342248.html
RRL ダブルアールエル 三つ星 ロゴ クルーネック Tシャツ ヴィンテージ
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