LOUIS VUITTON ダミエ グラフィット ヴェルティカル

#LOUISVUITTONダミエグラフィットヴェルティカル品名:#ルイ・ヴィトン#ダミエグラフィットヴェルティカルジッピーウォレット長財布N63095素材:ダミエキャンパスカラー：グラフィットサイズ：W約20㎝・H約9.8㎝仕様:札入れ×1・ファスナー小銭入れ×1・カードポケット×14・フリーポケット×2生産国:スペインGI2189鑑定済み付属品:保存箱・保存袋・取説発送方法:ゆうパック60サイズ【商品の状態・商品ランク】Sほとんど使用感は御座いません（正規直営店でのメンテナンス・補修を受ける事が出来ますのでご安心下さいませ）商品ランクN→新品未使用S→新品同様品A→使用感少なく綺麗な状態の中古品AB→多少の使用感と目立たない程のキズ・汚れある中古品B→一般的に使用感ある中古品BC→一部分に目立つキズ・汚れがある中古品C→全体に目立つキズ・汚れ・スレ傷がある中古品D→ジャンク品カラー···ブラック



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