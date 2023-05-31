桜ミク 2023年ひろはこ春の観光キャンペーンポスター

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商品詳細
2023年ひろはこ春の観光キャンペーンのポスターです。表面に目立った傷や汚れはありませんが、店舗に掲示していたため、少しのヨレやシワがあります(写真2～3枚目参照)。サイズはB1728×1030mm
http://narcologia.ru/goods/freezer227498.html
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