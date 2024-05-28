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ポケモンカードゲーム　レイジングサーフ　１ボックス　シュリンク付
商品番号 V87281752979
商品名

ポケモンカードゲーム　レイジングサーフ　１ボックス　シュリンク付
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 2,964 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカード　レイジングサーフ拡張パック1BOXシュリンク付き　新品未開封品セブンネット抽選の　当選品となります。サーチや再シュリンクなど一切行なっておりません！プチプチで包装して荷崩れ対策してメルカリ便で出荷します。即購入OKです。値下げ交渉はお断りします。※すり替え、トラブル防止のため、ご購入後のキャンセル・返品はお断りいたします。神経質の方、気になるかたは、ご遠慮願いますコンビニ払い❌値下げ❌ご理解の上ご購入願います。種類...ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル...ボックス(box)
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