ポケモンカードゲーム　レイジングサーフ　１ボックス　シュリンク付

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商品詳細
ポケモンカード レイジングサーフ拡張パック1BOXシュリンク付き 新品未開封品セブンネット抽選の 当選品となります。サーチや再シュリンクなど一切行なっておりません！プチプチで包装して荷崩れ対策してメルカリ便で出荷します。即購入OKです。値下げ交渉はお断りします。※すり替え、トラブル防止のため、ご購入後のキャンセル・返品はお断りいたします。神経質の方、気になるかたは、ご遠慮願いますコンビニ払い❌値下げ❌ご理解の上ご購入願います。種類...ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル...ボックス(box)
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