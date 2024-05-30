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ゴシックハードコアパンクロックバイカー3連鋲スタッズレザーベルト黒
商品番号 E39061407318
商品名

ゴシックハードコアパンクロックバイカー3連鋲スタッズレザーベルト黒
ブランド名 Evital
特別価格 税込 2,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

3連のスタッズベルトです★肉厚のブラックレザーに3連ピラミッドデザインがゴシック、パンクロック、バイカーファッションにピッタリです♪全長約110センチと114センチあるので希望サイズをコメントしてください！バックル交換可能て値下げ不可です。カラー...ブラック素材...本革
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