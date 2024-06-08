【確実正規品】Off-White インダストリアルベルト タグ付き



オフホワイト Off White 黄 ベルト 未使用 タグ 袋付き 正規品



タグ付/CLASSIC INDUSTRIAL BELT/シルバー/インダストリアル/ベルト/--/SLV



関税込】□OFF WHITE オフホワイト□インダストリアル ベルト (Off ...



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Off-White / オフホワイト ◆インダストリアル/ストラップ/ベルト/イエロー/タグ付き OWRB009E 18223050 【メンズ/MEN/男性/ボーイズ/紳士】 メンズファッション [0220347742]



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Shiori｜off whiteのベルトを使ったコーディネート - WEAR



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オフホワイトベルト - ベルト



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m ANα｜off whiteのベルトを使ったコーディネート - WEAR

商品をご覧頂きありがとうございます。こちらはOff-Whiteのインダストリアルベルトになります。服の系統が変わった為、出品致します。巻き方等で色々アレンジが加えれてオシャレに着こなせるアイテムです。〈状態〉汚れ等は見当たりませんがベルト部分に使用感が見られますのでご了承ください。〈付属品〉タグは全て完備しております。〈長さ〉約200cmその他、ご不明点がございましたらお気軽にコメント下さい。