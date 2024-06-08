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【確実正規品】Off-White インダストリアルベルト タグ付き
商品番号 J49513958360
商品名

【確実正規品】Off-White インダストリアルベルト タグ付き
ブランド名 オフホワイト
特別価格 税込 2,691 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品をご覧頂きありがとうございます。こちらはOff-Whiteのインダストリアルベルトになります。服の系統が変わった為、出品致します。巻き方等で色々アレンジが加えれてオシャレに着こなせるアイテムです。〈状態〉汚れ等は見当たりませんがベルト部分に使用感が見られますのでご了承ください。〈付属品〉タグは全て完備しております。〈長さ〉約200cmその他、ご不明点がございましたらお気軽にコメント下さい。
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