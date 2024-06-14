美品 ルイヴィトン ダミエ グラフィット ジッピーオーガナイザー 長財布 箱付き

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商品詳細
#Miracoの★ブランド品一覧★はこちら↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑状態の良いキレイなものを厳選しています❤️よろしければ覗いて下さい❣️⭐️公安認可の正規ブランド卸専門店店にて購入。鑑定士による真贋の鑑定済みの確実な正規品ですので、安心してご購入ください(*^-^*)♪⭐️ご購入者様が安心してお買い物いただけるように、返品を受け付けています。♡小銭入れ内側に若干の使用感ありますが、表面、内側ともに目立つ傷や汚れは無く、キレイです！♡ファスナーもスーッと開きます♪♡他サイトでも出品しており、限定１点なので、早い者勝ちです♪■ルイヴィトンN63077ダミエグラフィットジッピーオーガナイザーラウンドファスナー長財布■ランク：【A】■サイズ(約)：縦12㎝、横22.5㎝、厚さ2.5㎝■仕様：小銭入れ×１札入れ×２カードポケット×１６オープンポケット×２ファスナー式■素材：PVCレザー■カラー：ブラック※撮影時の照明やお使いのPCの加滅により、実物との多少の差がある場合がございますのでご了承下さい。■シリアル：CA0147■付属品：無し＜状態説明＞●キズ/スレ：なし●シミ/汚れ：小銭入れ若干の使用感あり●ベタつき：なし●型くずれ：なし●金属くすみ：なし●糸ほつれ：なし●補足など：香水臭・柔軟剤臭なし【ランク説明】N/新品未使用SA/未使用に近いA/使用感の少ない綺麗な中古品AB/やや使用感があるが綺麗な中古品B/一般的な使用感のある中古品BC/傷や汚れ等のダメージが多い中古品↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#Miracoの★ブランド品一覧★はこちら管理番号73A0127E3250314超美品N63077ルイヴィトンLOUISVUITTONダミエ黒ジッピーコインパースコインケース大容量トラベルポーチトラベルバッグトラベルオーガナイザーメンズレディースブランドセールレア希少ジッピー長財布おしゃれかっこいい個性的高級大人ラグジュアリーメンズレディース男女兼用ジェンダーレスユニセックスカラー···ブラック柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
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