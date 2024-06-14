キルア　アニカフェ　アクスタ

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商品詳細
ハンターハンターアニメイトカフェ アニカフェアクリルスタンドヒソカフェ キメラアント編2種セットバラ売り不可。外袋にヨレやしわが多少見られます。気になる方はお控えくださいませ。※1度人の手に渡っているものになりますので気になる方は、お控えください。※初期不良、発送後のトラブルに関しては責任を負いかねます。出来る範囲では対応させていただきますが、ご了承ください。
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