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キルア　アニカフェ　アクスタ
商品番号 M11544115324
商品名

キルア　アニカフェ　アクスタ
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 3,110 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ハンターハンターアニメイトカフェ　アニカフェアクリルスタンドヒソカフェ　キメラアント編2種セットバラ売り不可。外袋にヨレやしわが多少見られます。気になる方はお控えくださいませ。※1度人の手に渡っているものになりますので気になる方は、お控えください。※初期不良、発送後のトラブルに関しては責任を負いかねます。出来る範囲では対応させていただきますが、ご了承ください。
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