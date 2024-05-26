【新品】メンズ 二つ折り 財布 クロコダイル ワニ 革 黒

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#Syan_shop⭐️商品は全て新品、海外のものになります♡⭐️コメントなしでの即ご購入も大丈夫です♪⭐️発送は匿名配送送料無料平日のみです♬⭐️韓国や海外ファッション好きの方におすすめです(*☌ᴗ☌)。*゜【商品詳細】THA300120●表記サイズ幅9.5cm長さ11.5cm厚み2cm●カラーブラック●商品説明こだわりのタイ産のクロコダイルを使用した二つ折り財布になります♫コンパクトな手持ちサイズで使い勝手も抜群！材質外側：クロコダイル革（腹）内側：牛革+ポリエステル◆発送方法◆配送方法：ゆうゆうメルカリ便発送場所：郵便局サイズ：ゆうパケットプラス他にも海外の洋服や雑貨を出品していますので、是非ご覧くださいませ(*☌ᴗ☌)。*゜#Syan_shop雑貨一覧꙳✧˖°⌖꙳✧˖°⌖꙳✧˖°⌖꙳✧˖°⌖꙳✧˖°⌖꙳✧˖°・発送は平日のみですが、金曜購入の場合は月曜発送になります。・サイズは、表記があるものはそれを記載、採寸をした場合は素人採寸になりますので多少の誤差はご了承下さいませ。・光の加減などにより画像と実物の色に多少の違いがある場合があります。・上記少しでも気になる方は、返品は受け付けておりませんので、ご購入をお控え下さいませ。・仕事の都合上、すぐに返信できない場合がありますので、ご了承下さいませm(._.)m気持ち良いお取引になるように心がけていきますので、どうぞよろしくお願いします♪#Syan_shop雑貨一覧7350