LGB ルグランブルー　black SHARK tシャツ　y2k 00ss

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商品の詳細商品名LGBルグランブルー/BLACKSHARKブラックシャークTシャツ2/マニアックMANIAC/日本製 105サイズサイズ表記： メンズ2平置き寸法 (採寸の仕方による誤差をご考慮願います。参考程度にお考え下さい。)着丈 71cm 身幅 50cm 袖丈 17cm 肩幅 43㎝シルエット標準カラー淡いグリーン材質COTTON100%その他ユリウスやnoid、LGB、ヴィリジアンRare00sG.O.AArchiveゴアアーカイブifsixwasninel.g.bkmriisharespirit90svintageY2Kgoa、fuga、civarize、oberisk、catorce、14thaddiction等多数出品中