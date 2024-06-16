シカゴ・ブルズ　9FIFTY　トリコロール　スナップバックキャップ

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商品詳細
ChiBulls●サイズ：56.8-62.5cm(スナップバック式)●カラー：トリコロール(ブルー＆レッド＆ホワイト)●素材：ウール＆ポリエステル●国内未販売◆単品値下げ不可2点セット購入→合計価格から2000円引き3点セット購入→合計価格から3000円引きこれら以外の値引きは不可とさせていただきます。●備考キャップ内側のタグがやたらと長いので邪魔であれば切って使用してください。◆梱包・発送方法について◆当商品は安心のらくらくメルカリ便発送です。ゆとりある60サイズ箱にキャップを潰さず梱包し宅急便でお届けします。コンビニ受取り設定が可能なゆうゆうメルカリ便(ゆうパック)に切り替えることも可能です。ご希望があれば購入前にお申し付けください。
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