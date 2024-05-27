マイメロ ピアノ　ピピ　サイドポケット　トート　バッグ　ピンク

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マイメロちゃんのトートバッグです。自宅保管しておりました。とても可愛い柄ですが、使う機会がない為出品させて頂きます。新品未使用で商品はきれいな状態と確認しておりますが、自宅保管品なので見落とし等ご了承頂ける方、宜しくお願い致します。気になる方はコメントからご質問してから、ご購入をお願い致します。