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\u003cほぼ未使用\u003eFENDI 2つ折財布
商品番号 R11732829830
商品名

\u003cほぼ未使用\u003eFENDI 2つ折財布
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 13,386 円
在庫状況 あり

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商品詳細

財布形···二つ折りカラー···ブラック何度か使用しましたが、目立った傷は無く、ほとんど新品に近い状態です。男女問わず使用出来るデザインです！定価8万ほどです。
http://narcologia.ru/goods/parenthesis293644.html
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http://narcologia.ru/goods/shuttle774725.html u003cほぼ未使用\u003eFENDI 2つ折財布 - 折り財布
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