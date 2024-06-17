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- 00s☆USA製【ハーレーダビッドソン イーグル】Tシャツ メンズ2XL
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商品詳細
古着を中心に販売しております。☆フォロー割引も❗️（詳細はプロフィール、下記に記載）他にも様々なアイテムを出品しております♪→#古着屋monet（古着屋モネ)→#monet_Tshirt（Tシャツ)00s☆USA製古着☆vintage【HARLEYDAVIDSONハーレーダビッドソン】イーグル両面プリント半袖Tシャツメンズ2XLビッグサイズ05年madeinUSAイーグルにイナズマのプリントがかっこいい！雰囲気抜群の1枚です☆———————————————【サイズ】メンズ2XL程（USXL）【カラー】ブラック【詳細サイズ】肩幅:約57cm身幅:約61cm着丈:約78cm袖丈:約22cm※素人採寸なので参考程度にお願い致します。【コンディション】・クリーニング済み。・多少の使用感やはありますが大きなダメージのない良品です。———————————————★コメントなしの即決OKです。★質問があればお気軽にコメントを♪★中古品ですので神経質な方はお控え下さい。———————————————☆お得な【フォロー割引】しております☆●10,000円以上→300円引き●5,000円以上→200円引き●2,000円以上→100円引きぜひご利用ください♪※購入前にコメント欄でフォローしていることをお知らせください！※購入後は割引できませんので、ご了承下さい。高円寺/原宿/代官山/アメ村など…古着、古着mixがお好きな方に♪
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit948286.html
http://narcologia.ru/goods/marshal689280.html
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