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早い者勝ち！ メンズ タグ付き アディダス メンズスニーカー
商品番号 M62456536496
商品名

早い者勝ち！ メンズ タグ付き アディダス メンズスニーカー
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 2,399 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シーン...ランニング/トレーニング普段履きでもOKカラー...深いネイビー×イエロースニーカー型...ローカット(Loｗ)タグ付きデザインが、イエローの部分が何といってもカッコよく、購買意欲をかきたてられ、購入に至ります。メンズ超美品買った日にどうしても履きたくて、履いて帰って来た時のみ使用。バイカラーで濃いネイビーとイエローの配色にそそられ、購入。ランニングや普段履きでの使用時、他人からの注目が集まること間違えなし。♦️こちらメンズなのですが、女性でもカッコよく履けます。こちら大切に履いて下さる方に是非～
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