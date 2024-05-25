早い者勝ち！ メンズ タグ付き アディダス メンズスニーカー

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商品詳細
シーン...ランニング/トレーニング普段履きでもOKカラー...深いネイビー×イエロースニーカー型...ローカット(Loｗ)タグ付きデザインが、イエローの部分が何といってもカッコよく、購買意欲をかきたてられ、購入に至ります。メンズ超美品買った日にどうしても履きたくて、履いて帰って来た時のみ使用。バイカラーで濃いネイビーとイエローの配色にそそられ、購入。ランニングや普段履きでの使用時、他人からの注目が集まること間違えなし。♦️こちらメンズなのですが、女性でもカッコよく履けます。こちら大切に履いて下さる方に是非～
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