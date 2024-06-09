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ブルックスブラザーズ　レジメンタルタイ　2本セット　美品
商品番号 U52462325001
商品名

ブルックスブラザーズ　レジメンタルタイ　2本セット　美品
ブランド名 ブルックスブラザーズ
特別価格 税込 1,620 円
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商品詳細

ブルックスブラザーズ　brooksbrothersレジメンタルタイ2本セットネイビー×ベージュ(イエローゴールド)\u0026バーガンディ大剣9センチ全長152センチベージュ(イエローゴールド)×ネイビー\u0026ホワイト大剣8センチ全長147センチバラ売り場可能です。バラ売りの場合は各3000円いわゆるブルックスブラザーズといえばのカラーリングのレジメンタルタイです。
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