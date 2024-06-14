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90s OLD STUSSY シャドーマン USA製 激レア
商品番号 R82987427851
商品名

90s OLD STUSSY シャドーマン USA製 激レア
ブランド名 ステューシー
特別価格 税込 5,879 円
在庫状況 あり

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商品詳細

90soldstussyのシャドーマンTシャツです。傷、汚れは特にありません。美品です。中古品のためご理解いただける方のみご購入をお願いします。希少アイテムのため早い者勝ちです。サイズ：Mカラー:グレー着丈65.5cm肩幅49cm身幅51cm袖丈19cm※ご購入後、24時間以内にご連絡もしくは48時間以内にお支払いが無い場合はお取引をキャンセル扱いにする場合がございますのでご了承下さい。※商品到着日に受け取り連絡を頂ける方のみご購入下さい。※配送事故等の責任は負いかねます。お気軽にご質問ください。よろしくお願い致します。AlltimersBronze56KCallMe917DiasporaDimemtlFuckingAwesomeGX1000HotelBluePOLARSKATEYardSalesupremeftcNOAHリーバイスButtergoodsButtergoodsバターグッズsupremeシュプリームftcヘルレイザー坩堝fuckingawesomehockeyNOAHhomiesnetworkpalaceiggyyardsaledimehockeyquartersnacksseanpabroplayboyAlltimersBronze56KCallMe917DiasporaDimemtlFuckingAwesomeGX1000HotelBluePOLARSKATEYardSalesupremeftcnoahcreekennoyalwaythstussyoldstussy#stussy#oldstussy#supreme#シュプリーム
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