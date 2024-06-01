ヴィンテージ バックル

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商品詳細
PONYPOSTデザインの全体に趣きがあります。バックルのみになります。ベルトを挟み込むタイプです。▪️サイズ:H約6.3cm×Ｗ約10cm▪️ベルト巾約4.5cmに対応です。▪️素人採寸、ご了承ください。▪️古い物になりますのでスレ・キズ・変色等があります。▪️神経質な方のご購入はご遠慮下さい。☆値下げをしました(^.^)#アンティーク#ビンテージ#ウエスタン#革製品
http://narcologia.ru/goods/moped554068.html
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