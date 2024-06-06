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ETTINGER エッティンガー　長財布　伊勢丹限定ロイヤルパープル
商品番号 B25034673487
商品名

ETTINGER エッティンガー　長財布　伊勢丹限定ロイヤルパープル
ブランド名 エッティンガー
特別価格 税込 13,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#ETTINGER#俺のダンディエッティンガーの長財布購入当時約6万円でした。知る人ぞ知るイギリス皇太子のみが使用できるロイヤルパープルエッティンガーの財布を持つなら絶対パープルですしかも伊勢丹コラボの限定品になりますので超希少でエッティンガー同士でも被ることなし結婚式で二回使用しただけで、新品同様違いの分かる大人が持つダンディーな財布です値下交渉可能です。カラー...ブラック柄・デザイン...無地財布形...長財布素材...本革
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