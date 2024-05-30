supreme small box logo tee tシャツ M パープル

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商品詳細
supremeのtシャツです。自身新品購入後1.2回使用の美品です。サイズはMサイズ不明な点ございましたらコメント下さいませ。カラー···パープル袖丈···半袖あくまでも自信購入の中古品のためノークレーム、ノーリターンでお願いします。完璧を求める方や神経質な方はご遠慮下さいませ
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