BONJOVI 93年 ワールドツアーT 黒 BLOCKUM L

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商品詳細
即決、即購入もOKです♪♪-古着vintage-アメリカ製BonJovi93年ツアーT黒古着L袖シングルステッチ裾ダブルステッチ【色、形、柄】カラー···黒袖丈···半袖柄・デザイン···プリント【サイズ】表記サイズ：L実寸サイズ：身幅52cm肩幅51cm袖丈20cm着丈74cm【状態】特に傷や汚れはありません【補足項目】※素人検品、採寸、撮影のため多少の誤差はご了承くださいませ。※服を平置きして軽く張りながら計測しております。※必ず画像をご確認ください。※必ずお持ちの服のサイズをご確認の上、計測実寸サイズと比較してサイズをご確認ください。※素人撮影のため、多少の色の相違が出る場合もございます。※到着後、サイズが合わない、色やイメージと違うなどの理由でのキャンセルはお受けできかねます。※明らかに当方の計測サイズミス、掲載ミスの場合のみ返品処理をお受けいたします。654
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