✨最高級✨HERMES エルメス べアン 三つ折り 長財布 黒

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#Rの小物コレクション⭐️HERMESベアン三つ折り最高級品⭐️とても、希少な三つ折りの長財布になります。最後の写真に刻印の写真を入れさせて頂きました。◾️状態若干の使用感は御座いますが裂けや破れもありません☺︎よく見ると革に少しの使用感、ベルト部に若干の革の硬化、金具◾️カラーブラック 黒◾️素材シェーブル・ミゾール◾️仕様フラットポケット/札入れ×5 カードポケット×10 ファスナー付き小銭入れ×1◾️特徴シルバープレーテッド◾️サイズ幅17.5 ×高さ9.0 ×マチ3.0〈cm〉◾️状態レザー金具に若干の使用感は御座いますがまだまだ、使用頂けるアイテムになります。大手の鑑定済みのショップで購入しておりますのでご安心下さい。r