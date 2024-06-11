A BATHING APE×STARWARS　コラボTシャツ　ダースベーダー

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#半袖#古着#大猿#個性的#メンズ#レディース#ユニセックス#ストリート#クルーネック#ブランドロゴ#ロゴデザイン#前後デザイン#バックプリント#スターウォーズ#アベイシングエイプ※状態等よくご確認下さい‼︎※断捨離のため出品致します‼︎●商品名ABATHINGAPE×STARWARSコラボTシャツ ダースベーダー●サイズMサイズ肩幅:43身幅:50着丈:63袖丈:21●カラーブラック●製造国日本製●素材綿:100%●状態B(一般的な使用感)●商品メモ✍️スターウォーズとのコラボで希少な商品です。ダースベーダーやロゴプリントがオシャレです。この1枚だけでも十分存在感がありオススメです^^