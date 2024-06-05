FUNNY 二つ折り財布 コインヘッドビルフォード ポロサス ブラック

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商品詳細
ファニー二つ折り財布モデル…コインヘッドビルフォード素 材…ポロサスカラー…ブラックサイズ…115×95FUNNYにてより細かい部位でセミオーダーさせて頂きました。コンチョは窪田クラフトの18Kフラワーコンチョです。購入後保管しておりました未使用品になります。革のテカりもありません。※コンチョ不要でしたら値引きさせて頂きます。
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