未使用 ダンヒル DUNHILL 長財布 ボストン BOSTON ブラック

ダンヒルDUNHILL長財布メンズボストンBOSTONブラックL2V312Aシンプルなデザインに”ALFREDDUNHILL1893LTD”と刻まれたメタルパーツが控えめに主張する長財布。柔らかく上質なレザーでビジネスシーンにも最適です。[ブランド]DunhillDUNHILL■カラー本体:ブラック金具:シルバー■素材本体:グレインレザー金具:パラジウムメッキを施したステンレススチール■仕様:札入れ×1小銭入れ×1カード入れ×10その他ポケット×2■サイズ(約):H9cm×W19.5cm×D2cm■付属品:純正化粧箱個人出品の為、完璧な商品をお求めの方、細かな事を気にされる方はご購入をお控え下さい。また、ご購入後のご質問に関しては、一切受け付けません。心配な点は、写真にてご確認、もしくはコメントをよろしくお願いいたします。出品は、写真の全てです。簡易配送にご理解願います。以上ご理解ある方のみ御入札をお願いいたします。カラー···ブラック財布形···長財布素材···本革



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