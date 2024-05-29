山本製鞄　長財布　クロコダイル



クロコダイル, ラウンドファスナー長財布



クロコダイル, ラウンドファスナー長財布



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山本製鞄

ご覧いただきましてありがとうございます。山本製鞄のクロコダイル 長財布です。・2022年1月に新品で購入、先日まで使用していました。・元箱付きです。・色はブロンズに近いです。・購入時よりも革が馴染んできているので、手に持った感触が柔らかく、クロコダイルの迫力があります。・普段は落ち着いた感じですが、光に当たると反射して輝きを見せるので、ワンポイントで上品に使えると思います。・ファスナー部分の持ち手がほつれ気味です。・その他は大きな傷等は見受けられませんので、中古革にご理解ある方のご購入お待ちしています。・使用に伴う小さな傷等はありますので、気になさる方はお控え下さい。#山本製鞄#クロコダイル#長財布素材···本革