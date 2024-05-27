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108 CHANEL シャネル ネクタイ シルク チェーン ココマーク 総柄
商品番号 U68155962500
商品名

108 CHANEL シャネル ネクタイ シルク チェーン ココマーク 総柄
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆ブランド名 Chanelシャネル☆商品ランク【外側】AB☆ランク基準表 【S】使用感はほぼなく新品に近い中古品 【A】状態の良い中古品 【AB】目立たない使用感のある中古品 【B】目立つ使用感が感じられる中古品 【C】使用感が強く感じられる中古品 【D】故障、損傷している中古品☆カラー  グレー☆素材 シルク☆付属品 無し1083100柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ブラック
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