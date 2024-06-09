★値下げ中★ポルノグラフィティ　love up！　15周年限定リュック

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★20日まで、期間限定特別値下げ中★★￼ファスナー部分の写真追加しました。新品ではありませんので、塗装の剥げが多少ございますが、使用には支障ありません。ポルノグラフィティloveup!15thAnniversary会員限定リュックサックになります。購入直後に１度だけ使用し、冷暗所にて保管しておりました。最近は使用機会がないため、お譲りいたします。目立った汚れや傷は無く、美品だと思いますが、状態は写真でご確認の上、ご購入ください。あくまでも中古品ですので神経質な方はご遠慮ください。即購入可能です。コメント中でも即購入の方優先です。発送は水濡れ防止の上、可能な限り折りたたんで、紙袋又は厚めのビニール袋に入れる等の簡易包装での発送となります。ご了承頂ける方のみご検討ください。