【匿名配送】ギラティナ　VSTAR UR

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商品詳細
ポケモンカード VSTARユニバースギラティナVSTARUR261/172開封後すぐスリーブに入れています。素人保管です。ご理解いただける方のみご購入をお願いします。商品の状態については写真でご確認ください。トラブル・すり替え防止の為、返品や交換は不可とさせて頂きます。濡れ折れ対策の上、らくらくメルカリ便にて匿名配送致します。ポケモンカードゲームポケカポケモンカードvstarVstarVSTARユニバースボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···UR
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