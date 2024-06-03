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【匿名配送】ギラティナ　VSTAR UR
商品番号 P87978752734
商品名

【匿名配送】ギラティナ　VSTAR UR
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 2,721 円
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商品詳細

ポケモンカード　VSTARユニバースギラティナVSTARUR261/172開封後すぐスリーブに入れています。素人保管です。ご理解いただける方のみご購入をお願いします。商品の状態については写真でご確認ください。トラブル・すり替え防止の為、返品や交換は不可とさせて頂きます。濡れ折れ対策の上、らくらくメルカリ便にて匿名配送致します。ポケモンカードゲームポケカポケモンカードvstarVstarVSTARユニバースボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···UR
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