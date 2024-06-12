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HERMESエルメス　リバーシブルベルト　レアバックル　ユニセックス
商品番号 C25054725796
商品名

HERMESエルメス　リバーシブルベルト　レアバックル　ユニセックス
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 11,610 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HERMESリバーシブルベルトです。あまり見かけ無い希少スクエアバックル、ストラップはブラック/ブラウンで他人と被りたく無い方、オシャレな方にお勧めだと思います。サイズが合えばユニセックスでご使用頂けます。ブランドリサイクルショップ購入の鑑定済み正規品です。●サイズ:バックル　約3.7×6.2cmベルト　約3.1×100cmウエスト　約82.58587.5cm(3穴)●カラー:バックル　シルバーベルトブラック/ブラウン●状態:バックルは傷有り、ベルトは若干の使用感、擦れ、傷汚れが御座いますが、バックルベルト共にまだまだこれからも末長くご使用頂ける商品です。●付属品:無し　●その他、注意事項:神経質な方はご遠慮ください。中古品にご理解頂ける方のみご購入お願い致します。
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