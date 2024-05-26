【お値下げ中】コム・デ・ギャルソン 財布

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コム・デ・ギャルソンの財布です。人気のドット柄で入手が難しいと思います。去年の2月に購入し、新しい物を新調するための出品です。約半年ほど使ってましたが、目立った傷もなくまだまだ使えると思います。値下げ可能ですので、お気軽にご質問ください。