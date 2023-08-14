USA製 ポロラルフローレン ヴィンテージ シックなブルー ネクタイ

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商品詳細
寸法・状態は必読です。カテゴリのサイズは参考にしないようお願いします。[概要]アメリカ入手のポロです。深い青が極めて美しい特別な一本です。[状態]一箇所1cm程度の着色が見られるほかは美品です。##phot03050
http://narcologia.ru/goods/tenet559863.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic987012.html
http://narcologia.ru/goods/flight647928.html
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